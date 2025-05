Einen verletzten Wanderer haben Feuerwehrleute am 1. Mai aus dem Calmont-Klettersteig gerettet. Zu dem Einsatz rückten gegen 20.35 Uhr die Feuerwehren Ediger-Eller und Bremm sowie die DRK-Bergwacht aus Cochem aus. Auf Höhe des Ellerbachtals konnte der Unimog der Bergwacht seine Alarmfahrt jedoch abbrechen. So ist es auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr Ediger-Eller nachzulesen.

In Ediger-Eller heulte die Sirene und schon wenig später trafen erste Einsatzfahrzeuge in der Nähe des Einstiegs zum Calmont-Klettersteig im Ortsteil Eller ein. Wie sich herausstellte, befand sich der Verletzte in der Nähe der Feuerwehrhütte oberhalb des Aussichtspunktes „Todesangst“. Diese Stelle ließ sich für die Feuerwehr Ediger-Eller mit zwei Fahrzeugen vergleichsweise leicht erreichen. Der Wanderer hatte sich allem Anschein nach das Sprunggelenk gebrochen. Ein Feuerwehrfahrzeug brachte ihn zu einem Übergabepunkt, an dem ein Rettungswagen wartete. Während des Einsatzes blieben ein weiteres Fahrzeug der Feuerwehr Ediger-Eller und Kräfte der Feuerwehr Bremm in Bereitstellung.