Eifler packen selbst an Feuerwehr Alflen bekommt ein größeres Gerätehaus 18.10.2025, 08:00 Uhr

i Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Alflen bedarf aus verschiedenen Gründen dringend einer Erweiterung. Die hat der VG-Rat Ulmen jetzt vorangetrieben. Dabei wurde auch klar: Die Wehrleute müssen selbst mit anpacken, damit alles hinhaut. David Ditzer

Viel zu eng geworden ist das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Alflen. Jetzt hat der Rat der Verbandsgemeinde Ulmen grünes Licht für die Erweiterung gegeben. Dabei wurde klar: Es haut nur hin, weil die Wehrleute selbst viel anpacken.

Das Feuerwehrgerätehaus der rund 800 Einwohner zählenden Eifelgemeinde Alflen bedarf aus verschiedenen Gründen dringend einer Erweiterung. Unter anderem sind die Umkleiden zu eng, es gibt zu wenig Werkstattfläche, die Toilettenanlagen sind nach Angaben der zuständigen Verbandsgemeinde Ulmen marode.







