Feuer in Keller: Mensch stirbt bei Brand in Müden

Im Keller eines Einfamilienhauses in Müden brach am Dienstagnachmittag ein Brand aus. Feuerwehrleute holten zwei Menschen aus dem Gebäude. Einer verstarb jedoch noch an der Einsatzstelle.
Lesezeit 2 Minuten
Beim Brand eines Wohnhauses im Moseldorf Müden ist am frühen Dienstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. „Das Kellergeschoss des Einfamilienhauses stand schon im Vollbrand, als wir uns noch auf der Anfahrt befanden“, sagte Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Cochem an der Einsatzstelle.