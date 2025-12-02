80 Feuerwehrleute im Einsatz Feuer in Keller: Mensch stirbt bei Brand in Müden David Ditzer 02.12.2025, 19:43 Uhr

i Insgesamt rund 80 Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Cochem bekämpfen am 2. Dezember einen Brand im Keller eines Wohnhaues in Müden. Einer von zwei Menschen, die sich bei Ausbruch des Feuers in dem Haus befinden, stirbt noch an der Einsatzstelle. David Ditzer

Im Keller eines Einfamilienhauses in Müden brach am Dienstagnachmittag ein Brand aus. Feuerwehrleute holten zwei Menschen aus dem Gebäude. Einer verstarb jedoch noch an der Einsatzstelle.

Beim Brand eines Wohnhauses im Moseldorf Müden ist am frühen Dienstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. „Das Kellergeschoss des Einfamilienhauses stand schon im Vollbrand, als wir uns noch auf der Anfahrt befanden“, sagte Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Cochem an der Einsatzstelle.







