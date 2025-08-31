Nach dem großen Brand in Brohl vom 18. August inspizierten Ermittler der Kriminalpolizei die Ruinen der betroffenen Gebäude. Inzwischen läuft ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Eine Scheune und ein sich direkt anschließendes Wohnhaus brannten am frühen Morgen des 18. August in der Eifelgemeinde Brohl. War die Ursache für das Feuer anfangs noch unklar, so ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen unbekannt – wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Das teilte sie am Freitagnachmittag auf Anfrage mit.

Ein Carport und eine Scheune, die an ein leer stehendes Wohnhaus angrenzt, gerieten am frühen Montagmorgen, 18. August, in Brand. Das Gebäudeensemble, das nun eine Brandruine ist, liegt in einer scharfen Kurve am Brohler Ortsausgang in Richtung Möntenich. Rund 60 Feuerwehrleuten aus mehreren freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kaisersesch gelang es, andere direkt benachbarte Gebäude vor den Flammen zu schützen. Die in Brand stehende Scheune und auch Teile des Wohnhauses waren nicht mehr zu retten.

Als es einigermaßen gefahrlos möglich war, schauten sich Brandermittler der Kripo Mayen die Einsatzstelle. Dabei stießen sie offensichtlich auf Anhaltspunkte dafür, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Sonst hätte die Staatsanwaltschaft Koblenz kein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf Fragen unserer Zeitung zu den Ermittlungen und zur Schadenshöhe, teilt die Staatsanwaltschaft nur mit: „Da die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen, können derzeit darüber hinaus keine Auskünfte erteilt werden.“