Kommt Siedlung samt Seilbahn? Ferienpark Falkenlay: Dormio-Gruppe greift Projekt auf 07.10.2025, 16:43 Uhr

i Die Felskuppe Falkenlay gibt einem großen Naturschutzgebiet bei Bad Bertrich und Kennfus ihren Namen. In unmittelbarer Nähe dazu könnte ein Ferienpark mit rund 300 Wohneinheiten entstehen - mitsamt Seilbahn. David Ditzer/Archiv

Die Falkenlay ist ein circa 9 Hektar großes Naturschutzgebiet nahe dem Bad Bertricher Höhenortsteil Kennfus. Schon Anfang der 2000er-Jahre gab es Pläne, im Umfeld einen großen Ferienpark samt Seilbahn zu errichten. Diese werden nun wiederbelebt.

Die niederländische Dormio-Gruppe (Arnheim) haucht einem zwischenzeitlich längst totgesagten touristischen Großprojekt in der Verbandsgemeinde Ulmen neues Leben ein: dem Ferienpark Falkenlay im Kurort Bad Bertrich. Wie Alfred Steimers, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen unserer Zeitung sagte, ist für Donnerstag, 23.







