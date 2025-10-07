Kommt Siedlung samt Seilbahn?
Ferienpark Falkenlay: Dormio-Gruppe greift Projekt auf
Die Felskuppe Falkenlay gibt einem großen Naturschutzgebiet bei Bad Bertrich und Kennfus ihren Namen. In unmittelbarer Nähe dazu könnte ein Ferienpark mit rund 300 Wohneinheiten entstehen - mitsamt Seilbahn.
Die Falkenlay ist ein circa 9 Hektar großes Naturschutzgebiet nahe dem Bad Bertricher Höhenortsteil Kennfus. Schon Anfang der 2000er-Jahre gab es Pläne, im Umfeld einen großen Ferienpark samt Seilbahn zu errichten. Diese werden nun wiederbelebt.

Die niederländische Dormio-Gruppe (Arnheim) haucht einem zwischenzeitlich längst totgesagten touristischen Großprojekt in der Verbandsgemeinde Ulmen neues Leben ein: dem Ferienpark Falkenlay im Kurort Bad Bertrich. Wie Alfred Steimers, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen unserer Zeitung sagte, ist für Donnerstag, 23.

