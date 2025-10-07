Die Falkenlay ist ein circa 9 Hektar großes Naturschutzgebiet nahe dem Bad Bertricher Höhenortsteil Kennfus. Schon Anfang der 2000er-Jahre gab es Pläne, im Umfeld einen großen Ferienpark samt Seilbahn zu errichten. Diese werden nun wiederbelebt.
Die niederländische Dormio-Gruppe (Arnheim) haucht einem zwischenzeitlich längst totgesagten touristischen Großprojekt in der Verbandsgemeinde Ulmen neues Leben ein: dem Ferienpark Falkenlay im Kurort Bad Bertrich. Wie Alfred Steimers, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen unserer Zeitung sagte, ist für Donnerstag, 23.