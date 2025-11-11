Touristisches Großvorhaben Ferienpark Falkenlay: Das sind die nächsten Schritte 11.11.2025, 17:00 Uhr

i Eine Computerdarstellung der Dormio-Gruppe zeigt, wie der Park einmal aussehen soll. Frühestens in vier Jahren können die ersten Gäste einziehen. Ulrike Platten-Wirtz. Ulrike Platten-Wirtz/Archiv

Das Interesse an den Plänen für den Bau eines möglichen Ferienparks Falkenlay bei Kennfus war groß. Viele Bürger kamen im Oktober zur Präsentation derselben ins Bürgerhaus. Doch wie geht es in der Sache nun weiter?

300 Häuser, 26 Wohnungen und Platz für 1850 Feriengäste – das sind die Eckdaten für den Ferienpark Falkenlay, der in dem auf den Eifelhöhen gelegenen Bad Bertricher Ortsteil Kennfus entstehen soll. Die niederländische Dormio-Gruppe will das seit 20 Jahren im Raum stehende Vorhaben verwirklichen.







Artikel teilen

Artikel teilen