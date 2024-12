Fall häuslicher Gewalt in Merl: Das ist Stand der Dinge

Ein Fall von häuslicher Gewalt im Zeller Stadtteil Merl machte vor einer Woche Schlagzeilen: Mitarbeiter des Zeller Bauhofs brachten eine verletzte Frau (32) vor ihrem Partner (39), der sie verfolgte, in Sicherheit. Was gibt es in der Sache Neues?