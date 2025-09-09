Im nächsten Jahr sollen die Tornado-Kampfflugzeuge des Bücheler Luftwaffengeschwaders in die Eifel zurückkehren. Von Herbst 2027 an soll die neue F-35 hinzukommen. Auf wie viel mehr Lärm muss sich die Region einstellen?

Mitte nächsten Jahres sollen die Tornado-Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 auf den Fliegerhorst in Büchel zurückkehren. Im Herbst 2027 soll dann das erste Nachfolgemodell vom Typ F-35 A Lightning II dort landen. Mit Hochdruck wird der Nato-Flugplatz dafür umgebaut und modernisiert. Mit den Kampfflugzeugen kehrt auch eine Quelle für nennens-, aber weniger hörenswerten Krach zurück. Die F-35 verursacht sogar noch mehr Lärm als der keineswegs leise Tornado. Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Geschwaders, machte jüngst gegenüber unserer Zeitung noch einmal deutlich, wie er und das Geschwader mit der Lärmthematik umzugehen gedenken: transparent. Zugleich wies er auf einige Punkte hin, die zu beachten sind.

Die Bundeswehr kauft die 35 Kampfjets vom Typ F-35 A Lightning II für 8,3 Milliarden Euro, die aus dem Sondervermögen kommen. So ist es auf der Webseite des Bundesministeriums der Verteidigung nachzulesen. Im Herbst des Jahres 2027 soll planmäßig die erste F-35 auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel landen. Dafür wird der Militärflugplatz gerade im Rekordtempo und für weitere Milliarden umgebaut und erneuert. Die F-35 bekommt sogar einen eigenen Campus. Unsere Zeitung durfte die Baustelle kürzlich besuchen. Und schon bei den Bauarbeiten werden zum Beispiel spezielle Lärmschutzmauern verbaut – auch, aber nicht nur, um das Umfeld vor zu viel Krach und Vibrationen zu bewahren.

„Das könnte dazu führen, dass die Lärmschutzzonen angepasst werden müssen.“

Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, zu geplanten Messungen der Lärmausbreitung, die erfolgen sollen, sobald die F-35 von Büchel aus fliegt.

Während unseres Baustellenbesuchs auf dem Fliegerhorst unterstreicht Kommodore Mbassa noch einmal, dass das Geschwader und er die Thematik Fluglärmbelastung für die Menschen in und um Büchel sehr ernst nehmen. Das gilt besonders, wenn das neue Tarnkappen-Kampfflugzeug aus der US-amerikanischen Waffenschmiede Lockheed Martin von 2027 blitzartig durch die Eifellüfte donnern wird. „Es wird ein- und ausgemessen werden, wie die Lärmausbreitung ist“, sagt Mbassa. „Das könnte dazu führen, dass die Lärmschutzzonen angepasst werden müssen.“ Menschen innerhalb der Zonen hätten dann womöglich auch Anspruch auf entsprechende Schutzmaßnahmen.

Die norwegische Luftwaffe hat Ihre F-35-Flotte auf der Halbinsel Orland stationiert. Dort gab es – eine Reportage des Schweizer Fernsehens zufolge – sogar Umsiedlungen, weil die Lärmbelastung im Umfeld der Einflugschneise für Anwohner unerträglich war. Mbassa räumt ein: „Ja, die F-35 ist lauter, im Schnitt sind es 1 bis 3 Dezibel mehr. Das ist dann allerdings kein lineares Wachstum, sondern ein logarithmisches.“ Das heißt, eine Erhöhung des Schalldrucks um drei Dezibel entspricht in der Regel einer Verdopplung des Schalldrucks. Und die Frequenz der F-35 ist Mbassa zufolge unangenehmer als beim Tornado.

i Seit der Kommandoübergabe im August 2023 führt Samuel Mbassa als Kommodore das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel. Hier ist er noch mit dem Dienstgrad des Oberstleutnants zu sehen. Doch inzwischen ist er Oberst. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Viele Faktoren beeinflussen die Schallausbreitung

Dass schon der Tornado alles andere als geräuschlos unterwegs ist, wissen die rund 10.000 Menschen im direkten Umfeld des Fliegerhorsts nur allzu gut. Wie viel mehr Lärm sie mit der Ankunft der neuen F-35 in Büchel werden ertragen müssen, das lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht seriös sagen, konstatiert der Kommodore. Die Ausbreitung des Schalls hänge von unheimlich vielen Faktoren ab: von natürlichen oder menschengemachten Hindernissen zum Beispiel oder auch vom Wetter. An einem trocken-kalten Wintertag empfinde man eine Schallemission beispielsweise als deutlich lauter als an einem feucht-warmen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit dämpft den Schall eher.

Aus diesen Gründen sind konkrete Messungen in und um Büchel unerlässlich, wenn die F-35 erst einmal fliegt: „Wenn wir Lärmdaten haben, werden wir die auch bekannt geben“, sagt Geschwaderchef Mbassa. „Und ich will auf jeden Fall versuchen, die Leute mitzunehmen mit Blick auf die F-35. Wir wissen schon, dass wir der Region einiges zumuten. Da möchten wir auch etwas zurückgeben.“

Fluglärmkommission spielt wichtige Rolle

In diesem Kontext spielt die Fluglärmkommission eine wichtige Rolle, die derzeit nur fallbezogen und auf Zuruf tagt. Von Dezember oder Januar und mit der Tornado-Rückkehr im nächsten Jahr wird sie wieder regelmäßig zusammenkommen. Anzahl der Flüge und Flugstunden, zu erwartender Lärm durch Zusatzübungen und andere Punkte, die sich auf die Menschen im Fliegerhorst-Umfeld auswirken – unter anderem darüber sprechen die Mitglieder der Fluglärmkommission. Das gesetzlich vorgeschriebene Gremium besteht aus Angehörigen des Geschwaders sowie Vertreterinnen und Vertreter des Landesinnenministeriums, des Kreises sowie der benachbarten Städte, Verbandsgemeinden und Gemeinden.

Die Fluglärmkommission dient dazu, „das Verständnis zwischen Geschwader und kommunalen Einrichtungen sowie der Bevölkerung im Nahbereich zu fördern“, so formuliert es das Taktische Luftwaffengeschwader 33 selbst. Dass Kommodore Mbassa die Bemühungen auf die Fluglärmkommission beschränkt, wenn es darum geht, die Bevölkerung bei der F-35 und der Lärmthematik zu informieren und mitzunehmen, darf bezweifelt werden. In der Vergangenheit hat er immer wieder einen guten und kurzen Draht zu den Menschen in der Region bewiesen. Sie sind ihm wichtig.

Von daher kauft man es ihm ab, wenn er, noch bevor überhaupt die erste F-35 in Büchel gelandet ist, sagt: „Wir werden versuchen, die Gesamtlärmbelastung zu minimieren, beispielsweise indem wir den Nachbrenner nur nutzen, wenn nötig. Aber auch die Anzahl der Flüge ist eine Möglichkeit, die Belastung zu steuern.“ Bei letztgenanntem Punkt kommt dem Simulatorgebäude des neuen F-35-Campus auf dem Fliegerhorst eine besondere Bedeutung zu. Ende nächsten Jahres soll der Campus fertig werden. Wobei der Flugsimulator erst nach Bauabnahme und Zertifizierung installiert werden kann.

Triebwerksunterschiede und Nachbrenner

Zwischen den Kampflugzeugen PA-200 Tornado und F-35 A Lightning II gibt es grundlegende Unterschiede in der Bauart. Wie das Taktische Luftwaffengeschwader 33 auf Anfrage erläutert, betreffen diese zum Beispiel auch das Antriebskonzept. Ein Tornado hat zwei Triebwerke, eine F-35 nur eines. Was Leistung und Bauart angeht, sind diese Triebwerke ebenfalls verschieden. „Diese Unterschiede“, so das Geschwader, „haben Auswirkungen auf die Lärmemissionen.“ Ein Nachbrenner steigert den Schub eines Triebwerks. Er verbrennt das heiße Gas, das aus der Turbine ausströmt, in einem Rohr ein weiteres Mal – mit zusätzlichem Kraftstoff. Das ist sehr laut, wie auf der Webseite flugrevue.de nachzulesen ist. dad