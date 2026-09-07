Straße im Panoramabogen
Erkundung in Sehl: Ist Asphalt „Am Osterborn“ intakt?
Das Ingenieurbüro "sbt" aus Kenn soll für rund 5000 Euro eine Baugrunderkundung in der Straße "Am Osterborn" in Sehl vornehmen.
Das Ingenieurbüro "sbt" aus Kenn soll für rund 5000 Euro eine Baugrunderkundung in der Straße "Am Osterborn" in Sehl vornehmen. In der Sitzung der Cochemer Stadtrats erläuterte Bürgermeister Schmitz die Hintergründe.
Ulrike Platten-Wirtz

In der Straße „Am Osterborn“ im Cochemer Baugebiet Panoramabogen wird es eine Baugrunderkundung geben, die rund 5000 Euro kostet. So hat es der Stadtrat beschlossen. Doch wozu das Ganze? 

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Der Cochemer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung das Ingenieurbüro sbt aus Kenn einstimmig damit beauftragt, den Baugrund in der Straße „Am Osterborn“ im Neubaugebiet „Panoramabogen“ einer Untersuchung zu unterziehen. Ziel ist es, die Frage zu klären, ob sich die Asphalttragschicht noch in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet oder ob sie ausgetauscht werden muss.
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