In der Straße „Am Osterborn“ im Cochemer Baugebiet Panoramabogen wird es eine Baugrunderkundung geben, die rund 5000 Euro kostet. So hat es der Stadtrat beschlossen. Doch wozu das Ganze?
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Der Cochemer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung das Ingenieurbüro sbt aus Kenn einstimmig damit beauftragt, den Baugrund in der Straße „Am Osterborn“ im Neubaugebiet „Panoramabogen“ einer Untersuchung zu unterziehen. Ziel ist es, die Frage zu klären, ob sich die Asphalttragschicht noch in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet oder ob sie ausgetauscht werden muss.