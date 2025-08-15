Unter Mörsdorf, Lahr und Lieg bebt die Erde messbar - schon seit Längerem. Kürzlich wurde ein Erdstoß sogar vereinzelt spürbar. Doch was heißt es das jetzt? Besteht Gefahr?

Die Erde unter Mörsdorf im Rhein-Hunsrück-Kreis bebte am vergangenen Samstag so sehr, dass es vereinzelt spürbar war. Das Erdbeben, das der Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz um 20.49 Uhr registrierte, hatte eine Magnitude von 2,4 auf der Richterskala, bei einer Herdtiefe von 9 Kilometern. Trotzdem müssen sich die Menschen in der Region Mörsdorf-Lahr-Lieg keine Sorgen vor einer akuten Gefahr machen. Das stellte Bernd Schmidt vom Landeserdbebendienst auf Nachfrage klar. Doch wie ist die Tatsache, dass in besagter Region schon seit Längerem leichte Beben messbar sind, denn dann einzuordnen?

Die temporäre Erdbebenmessstation, die das Landesamt für Geologie und Bergbau im Frühjahr vergangenen Jahres aufgestellt hat, liefert inzwischen Daten in Echtzeit. In Mörsdorf und Umgebung gibt es aktuell keine weitere Messstation. „Wir denken aber gerade darüber nach, weil es dort schon so lange bebt“, sagt Fachmann Schmidt.

Kommt eine weitere Messstation in die Region?

Zwischen September 2022 und August 2023 ging in der Eifelregion ein seismologisches Großexperiment des Geoforschungszentrums Potsdam mit mehr als 400 seismischen Stationen über die Bühne. Dabei standen einige Stationen auch im Hunsrück. Dieses temporäre Netz lokalisierte zwischen September 2022 und April 2023 insgesamt 22 Erdbeben mit Magnituden zwischen 0,8 und 1,4 unter Mörsdorf. Die Fachleute deuteten dies als klares Anzeichen für einen sogenannten Erdbebenschwarm. Der zeichnet sich dadurch aus, dass es kein Hauptbeben mit großer Magnitude gibt, gefolgt von vielen schwachen Nachbeben, die in ihrer Magnitudenstärke allmählich abnehmen, sondern dass die Aktivität über einen Zeitraum von Wochen und Monaten mit ähnlich großen Magnituden anhält.

Die Messstation in Mörsdorf registrierte seit Jahresbeginn rund 30 schwache Erdbeben unter dem Dorf, das bisher stärkste, wie erwähnt, am vergangenen Samstag. Das Vorhandensein von Erdbebenschwärmen, ist für Geologen zwar zu einem wichtigen Indikator dafür geworden, wo es ein Potenzial für relevante Erdbewegungen gibt. Allerdings unterstreicht Schmidt, dass die Menschen in und um Mörsdorf nun keine Angst vor einer akuten Erdbebengefahr haben müssen. Wenn es jetzt 10.000 kleinere Beben wären, die dort gemessen würden, sehe die Lage anders aus.

„Früher konnten wir die schwachen Beben gar nicht messen.“

Bernd Schmidt vom Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz﻿

Schmidt konstatiert: „Früher konnten wir die schwachen Beben gar nicht messen.“ Dafür sei die nötige Technik noch nicht vorhanden gewesen. Ein Beben wie das vom vergangenen Samstag allerdings mit einer Stärke von 2,4 hätte man auch vor 20 Jahren schon messen können. Was die schwächeren Beben in der Region Mörsdorf-Lahr-Lieg angehe, habe es diese jedoch womöglich schon gegeben, bevor man dank moderner Messtechnik auf sie aufmerksam geworden sei. Im Blick behalten werde der Landeserdbebendienst die Lage im Hunsrück jedoch auf jeden Fall.