Ein Trecker als Tombolapreis? So klappt das in Senheim

Im Moseldorf Senheim kombiniert man seit Jahren erfolgreich das Weinfest mit Oldtimerschleppertreffen. Das Fest ist ein Publikumsmagnet mit hoher Reichweite. Traditionell verlosen die Moselaner dabei einen Oldtimer-Traktor. Aber wie ist das möglich, jedes Jahr einen so wertvollen Gewinn unter den Schlepperfreunden zu vergeben?

Wer in diesem Jahr den Deutz F2L 612, Baujahr 1952, beim Weinfest und Schleppertreffen gewonnen hat, das will die Gemeinde Senheim in den nächsten Tagen noch bekannt geben. Fest steht schon jetzt, dass die Festorganisatoren schon bald ans Fest im nächsten Jahr denken. „Es ist viel Planung, die im Vorfeld nötig ist“, sagt Friedhelm Buschbaum, der sich seit Langem um die „Schleppersparte“ des Festes kümmert. Musik, Kellner, Imbiss, Tombola et cetera – es gibt viel zu bedenken. Im November geht es jeweils los – nach einer Manöverkritik zum vorangegangenen Fest.

Viele Hände und eine Clique junger Leute

Ein eigener Festausschuss hat in Senheim die Fäden in der Hand und führt sie zusammen. Mitglieder sind Vertreterinnen und Vertreter aller örtlichen Vereine. „Ein einzelner Verein würde das gar nicht schaffen“, hält Buschbaum fest. Zumal für die Festorganisation vierstellige Eurobeträge in die Hand zu nehmen sind. Klar, über Anmeldegebühren fürs Schleppertreffen und Verlosung kommt auf der anderen Seite auch Geld rein. Aber jedes Jahr ein altes Trecker-Schätzchen verlosen, egal, ob von Deutz, Lanz, Fendt oder Eicher? „Es gibt zum Glück eine Clique junger Leute, die sich darum kümmert“, sagt Buschbaum. Sie stöbern im Internet nach Oldtimerschleppern und bereiten geeignete Exemplare bei Bedarf selbst auf. Warum: Weil sie es können und selbst Spaß dran haben.