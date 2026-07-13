550 Millionen für Kliniken Ein Gesetz, das Cochems Krankenhaus nicht hilft? David Ditzer 13.07.2026, 18:30 Uhr

i Das Marienkrankenhaus in Cochem ist das einzig verbliebene Krankenhaus im Kreis Cochem-Zell. Wird das jüngst verabschiedete GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz dessen finanzielle Lage weiter verschärfen? David Ditzer

Alles andere als rosig ist die finanzielle Lage des Marienkrankenhauses Cochem seit Jahren. Sie werde sich weiter verschlechtern, sofern das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz ohne Änderungen beschlossen werde, warnte der Kreis Cochem-Zell. Und nun?

Das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz hat am vergangenen Freitag den Bundestag und den Bundesrat passiert. Das Gesetz sieht unter anderem Einsparungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung sowie höhere Zuzahlungen für Medikamente vor. Die Cochem-Zeller Landrätin Anke Beilstein (CDU) hatte vor der Abstimmung explizit vor weiteren finanziellen Belastungen für die Krankenhäuser gewarnt.







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