Mordsgaudi auf dem Endertplatz Die schönsten Bilder vom Cochemer Oktoberfest David Ditzer 27.10.2026, 06:00 Uhr

i Ein Lächeln der Lebensfreude - sieht man auch in dreifacher Ausführung gern, hier beim Oktoberfest in Cochem. Thomas Esser

Am Oktoberfest auf dem Cochemer Endertplatz haben sich einmal mehr Hunderte Gäste erfreut. Grund genug, das Geschehen in einer Bilderstrecke wiederzugeben.

Das Oktoberfest auf dem Cochemer Endertplatz ist längst zu einem Publikumsmagneten geworden. Dabei hat die Kreisstadt an der Mosel mit Bierkultur streng genommen mindestens so wenig am Hut wie umgekehrt die bajuwarische Metropole München mit moselländischer Weinkultur – auch wenn einzelne Gastronomen die Besucher aus aller Welt anderes glauben lassen möchten.







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