Am Oktoberfest auf dem Cochemer Endertplatz haben sich einmal mehr Hunderte Gäste erfreut. Grund genug, das Geschehen in einer Bilderstrecke wiederzugeben.
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Das Oktoberfest auf dem Cochemer Endertplatz ist längst zu einem Publikumsmagneten geworden. Dabei hat die Kreisstadt an der Mosel mit Bierkultur streng genommen mindestens so wenig am Hut wie umgekehrt die bajuwarische Metropole München mit moselländischer Weinkultur – auch wenn einzelne Gastronomen die Besucher aus aller Welt anderes glauben lassen möchten.