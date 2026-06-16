Kampfjets landen in Büchel Die Rückkehr der ersten zwei Tornados in Bildern David Ditzer 16.06.2026, 18:00 Uhr

i Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel begrüßt nach vier Jahren die ersten beiden Tornados in der Eifel. Eine der zurückgekehrten Maschinen auf dem Weg ins Shelter. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die ersten Tornado-Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 sind zurück auf ihrem Heimatfliegerhorst in Büchel – nach vier Jahren in Nörvenich. Eine emotionale Rückkehr in Bildern.

Vier Jahre lang musste das in Büchel und Cochem-Brauheck beheimatete Taktische Luftwaffengeschwader 33 seinen Flugbetrieb vom Fliegerhorst in Nörvenich (Kreis Düren-Nordrhein-Westfalen) aus abwickeln. Die Start- und Landebahn auf dem Flugplatz in der Eifel war nämlich nicht zu gebrauchen, weil sie umfassend erneuert werden musste.







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