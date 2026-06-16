Die ersten Tornado-Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 sind zurück auf ihrem Heimatfliegerhorst in Büchel – nach vier Jahren in Nörvenich. Eine emotionale Rückkehr in Bildern.
Lesezeit 1 Minute
Vier Jahre lang musste das in Büchel und Cochem-Brauheck beheimatete Taktische Luftwaffengeschwader 33 seinen Flugbetrieb vom Fliegerhorst in Nörvenich (Kreis Düren-Nordrhein-Westfalen) aus abwickeln. Die Start- und Landebahn auf dem Flugplatz in der Eifel war nämlich nicht zu gebrauchen, weil sie umfassend erneuert werden musste.