Meinung zum Eklat in der Eifel Die Kehrtwende für Kaifenheim wird nicht einfach David Ditzer 28.08.2026, 16:03 Uhr

i David Ditzer Kevin Rühle

Die Kaifenheimer Ortsspitze und mehrere Gemeinderatsmitglieder haben den Weg für einen kommunalpolitischen Neuanfang in dem Eifeldorf freigemacht. Das ehrt sie, findet unser Redakteur David Ditzer. Doch erzielt ihr Schritt die nötige Signalwirkung?

Kaifenheims Ortsbürgermeister Reinhard Schmitt und die Erste Beigeordnete Bettina Kaiser haben recht: In Kaifenheim muss wieder Frieden einziehen, ein neues Miteinander muss entstehen. Dafür hat die Ortsspitze nun den Weg freigemacht. Sie wenden weiteren Schaden vom Dorf ab, indem sie den Hut nehmen und Verantwortung abgeben.







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