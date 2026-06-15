Sicher in der Eifel gelandet
Die ersten Tornado-Kampfjets sind zurück in Büchel
Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel begrüßt nach vier Jahren die ersten beiden Tornados in der Eifel.
Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel begrüßt nach vier Jahren die ersten beiden Tornados in der Eifel.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Vier Jahre lang musste das Taktische Luftwaffengeschwader 33 seinen Flugbetrieb von Nordrhein-Westfalen aus bestreiten. Der Grund war eine Komplettmodernisierung der Start- und Landebahn in Büchel. Nun sind die ersten Tornado-Kampfjets zurück.

Lesezeit 3 Minuten
Vier Jahre hat es gedauert, jetzt sind die ersten beiden Kampfflugzeuge vom Typ PA-200 Tornado wieder zurück auf ihrem Heimatfliegerhorst in Büchel. Zig Angehörige des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 bereiteten den Besatzungen der beiden Maschinen bei ihrer Landung am Montagmorgen ein warmherziges Willkommen.

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