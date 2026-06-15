Vier Jahre lang musste das Taktische Luftwaffengeschwader 33 seinen Flugbetrieb von Nordrhein-Westfalen aus bestreiten. Der Grund war eine Komplettmodernisierung der Start- und Landebahn in Büchel. Nun sind die ersten Tornado-Kampfjets zurück.
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Vier Jahre hat es gedauert, jetzt sind die ersten beiden Kampfflugzeuge vom Typ PA-200 Tornado wieder zurück auf ihrem Heimatfliegerhorst in Büchel. Zig Angehörige des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 bereiteten den Besatzungen der beiden Maschinen bei ihrer Landung am Montagmorgen ein warmherziges Willkommen.