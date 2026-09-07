Bundeswehrstandort Büchel „Die Cochemer stehen zu ihrem Geschwader“ David Ditzer 07.09.2026, 18:00 Uhr

i Galaabend des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 auf der Cochemer Reichsburg zur Feier des Dreifachjubiläums "70 Jahre Geschwader, 70 Jahre Flugplatz Büchel, 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem": Die Cochem-Zeller Landrätin Anke Beilstein (CDU) übergibt die große Tonplakette des Landkreises an Oberst Samuel Mbassa, den Kommodore des Geschwaders. David Ditzer

Mit einem Galaabend für geladene Gäste im Rosenhof der Cochemer Reichsburg enden die Feierlichkeiten zu einem Dreifachjubiläum des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in Büchel. Es ist mehr als ein Sommerabend unter Freunden.

Vier Tornado-Kampfjets waren wenige Stunden zuvor noch über den Rosenhof der Cochemer Reichsburg hinweggedonnert. Diesen tiefen Überflug hatten Hunderte Menschen auf dem Endertplatz und der alten Moselbrücke beklatscht. Dort feierte das Taktische Luftwaffengeschwader 33 dreifach: 70 Jahre Luftwaffe, 70 Jahre Flugplatz Büchel, 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem und Stadtteil Brauheck.







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