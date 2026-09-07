Mit einem Galaabend für geladene Gäste im Rosenhof der Cochemer Reichsburg enden die Feierlichkeiten zu einem Dreifachjubiläum des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in Büchel. Es ist mehr als ein Sommerabend unter Freunden.
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Vier Tornado-Kampfjets waren wenige Stunden zuvor noch über den Rosenhof der Cochemer Reichsburg hinweggedonnert. Diesen tiefen Überflug hatten Hunderte Menschen auf dem Endertplatz und der alten Moselbrücke beklatscht. Dort feierte das Taktische Luftwaffengeschwader 33 dreifach: 70 Jahre Luftwaffe, 70 Jahre Flugplatz Büchel, 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem und Stadtteil Brauheck.