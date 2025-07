Gute Rockmusik in friedlich-familiärer Atmosphäre. Dafür steht das Uferrockfestival in Pommern mittlerweile seit 15 Jahren. Konnte auch die neueste Auflage am Wochenende diese Garantie einlösen? Wir haben es uns angehört.

Am Ende zählt, was die Musik mit dem Publikum anstellt. Und wenn sich an zwei Tagen am Pommerner Moselufer jeweils rund 1000 Leute abwechselnd entweder in den Armen liegen oder munter über den Rasen hüpfen und springen, dann müssen die Musikerinnen und Musiker der insgesamt sieben Bands auf der Bühne einiges richtig gemacht haben. Das war definitiv auch so. Die Veranstalter hatten vom Programm her allerdings auch die perfekten Eskalationsstufen eingebaut.

Die Frage, wie es ihm an diesem zweiten Festivaltag geht, beantwortet Sebastian Frevel mit leicht verzogenen Mundwinkeln: „Na ja, es geht so“, sagt er. In der Hand hat der Vorsitzende des Uferrock-Vereins am frühen Abend ein Smartphone, auf dem das Regenradar für die nächsten Stunden läuft. Verdammt viel Blau steuert da auf Pommern zu. Dass es den ganzen Abend über nur einige wenige Regentropfen bis auf den Wiesengrund vor der Bühne schaffen, kann Frevel zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Und da nebenan auf der Bühne Marie Brost, Schlagzeugerin der aus der Eifel stammenden Band No Sky July, bereits begonnen hat, mit Freude auf ihre Trommeln einzudreschen, zuckt Frevel wenig später mit den Achseln: „Okay, es geht los. Uferrock, Tag zwei.“

i Zahlreiche Zuschauer kamen zum Rockfestival Uferrock in Pommern an der Mosel. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Vor allem der Rapgesang überzeugt bei Linkin Revolution

Tag eins am Freitag hatte den Rockmusikfreunden, von denen etliche auf einer Wiese nebenan kampieren, schon reichlich Lust auf mehr gemacht: Zum Auftakt bringt die Formation Soulstrike aus dem Westerwald Hardrock und Metal mit an die Mosel. Ein paar knackige Gitarrenriffs und, ja, auch den einen oder anderen Urschrei später weiß das pommesgabelaffine Publikum vor der Bühne auch Bescheid, was ab jetzt angesagt ist: abrocken! Da mag ein Ton auch mal nicht so perfekt sitzen, was zählt, ist Freude, egal, ob auf, vor oder hinter der Bühne.

Ganz viel Spielfreude bringen auch die Jungs von Ra’s Dawn mit. Die Götterdämmerung des ägyptischen Sonnengotts versetzt die Menge vor der Bühne auf jeden Fall mächtig in Wallung. Die steigert sich bei der Show der aus Italien kommenden Tributeband Linkin Revolution zu purer Sing- und Springlust. Okay, bei „One More Light“, gewissermaßen einer Ode an den verstorbenen Linkin-Park-Sänger Chester Bennington, liegt sich das Rockvolk singend in den Armen. Die Springparts kommen bei Songs wie „In The End“ oder „The Emptiness Machine“ voll zum Tragen.

i Raw's Dawn heizen die Bühne ein. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Monotoni kommen mit eingängigem Deutschrock ins Moseltal

Musikalisch treten die Männer aus Italien das Erbe der kalifornischen Rock- und Nu-Metal-Truppe perfekt an, insbesondere der Rapgesang überzeugt. Das Einzige, was mitunter ein wenig in den Ohren kneift, ist die leicht quäkige Stimme des Leadsängers. Defizite im Stimmumfang fängt allerdings auch er durch eine klasse Show auf. Und die Art und Weise, wie er und seine Mitstreiter die Zuhörerinnen und Zuhörer trotz großer Hitze zur Bewegung anstacheln, macht einfach Bock.

Das gilt an Tag zwei ebenfalls für die eingangs erwähnte Marie Brost an den Drums und ihre Jungs. Sie stellen mit Lust und Laune ein mitreißendes Punk-Paket zu, das Sänger Dennis Arenz mit einer sehr, sehr guten Leistung und einem Hang zu sympathischen sportlichen Tanzausrastern garniert. Die Mucke hätte perfekt in eine US-amerikanische College-Serie der 90er gepasst. Der folgende Deutschrock von Monotoni verfängt mit eingängigen Melodien und Refrainzeilen, die die Stimmung aufhellen, auch wenn sich der Himmel phasenweise bedrohlich verfinstert.

i Der Festivalsamstag beim Uferrock 2025 in Pommern. David Ditzer

Einzig gewaltige Riffgewitter entladen sich

Doch die einzigen Gewitter, die sich an diesem schwülen Sommerabend in Pommern entladen, sind gewaltige Riffgewitter der beiden Tribute-Formationen Whatsername aus Hermeskeil und Demon’s Eye aus Wilnsdorf. Was die musikalisch auf die Bühne zaubern, lässt sich nur mit einem Wort beschreiben: Hammer. Die Punksongs von Green Day – ob Klassiker wie „Welcome To Paradise“, „Basket Case“ oder epochale Politnummern wie „American Idiot“ oder „Tales Of Another Broken Home“ – lassen die Rocker vor der Bühne steilgehen.

Was die Musiker aus dem Hunsrück-Hochwald da abziehen, ist zum einen sagenhaft dicht dran am Original. Zum anderen flippen Sänger, Gitarristen und Schlagzeuger so wunderbar aus, dass der Funke gar nicht anders kann, als aufs Publikum überzuspringen. Keine Frage, dass die Leute sich spontan zum größten Rockchor an der Mosel formieren, als die Band „Wake Me Up When September Ends“ spielt.

i Demon's Eye fühlen sich in Pommern wohl. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Festivalbilanz kann sich sehen lassen

Bis September müssen sie allerdings nicht warten, die nächsten Wachmacher hält die Wilnsdorfer Deep-Purple-Tributegruppe Demon’s Eye bereit. Mit erstaunlicher Spielfreude und Qualität zelebriert das Quintett sämtliche Kracher der britischen Hardrocker. Zwar braucht es gar keinen Rauch auf dem Wasser, um das Auditorium in Ekstase zu versetzen. Aber natürlich ist „Smoke On The Water“ an diesem Abend die Kirsche auf der Sahnetorte.

Da auch das Wasser vom Himmel das Uferrockfestival zumindest weitgehend verschont, bleibt zu der Erfolgsbilanz der beiden Tage bloß noch eines zu sagen: Die fleißigen Helfer des veranstaltenden Vereins haben – ebenso wie das Technikteam von Lenz Events – einmal mehr etwas auf die Beine gestellt, das glücklich macht. Um es mit einem Song der britischen Rocklegende Rainbow zu sagen: „Long Live Rock’n‘Roll“.