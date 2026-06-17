Viele fruchtbare Begegnungen Demokratietag an der Zeller IGS kommt gut an David Ditzer 17.06.2026, 10:00 Uhr

i Für Schüler der IGS Zell geht es an einem Demokratietag unter anderem um Spuren jüdischer Geschichte in der Region. Peter Schütz

Wie funktioniert unsere Demokratie im Alltag? Was kann passieren, wenn sie nicht mehr funktioniert oder sogar bewusst zerstört wird. Unter anderem um diese Fragen ging es jetzt für Achtklässler der IGS Zell – an einem Demokratietag.

An einem Demokratietag an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Zell haben Schüler der 8. Klasse einerseits Blicke hinter die Kulissen einer repräsentativen Demokratie und ihrer Verwaltung erhalten. Andererseits ging es auch darum, Erfahrungen damit zu sammeln, was passieren kann, wenn Demokratie nicht mehr funktioniert.







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