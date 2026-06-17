Wie funktioniert unsere Demokratie im Alltag? Was kann passieren, wenn sie nicht mehr funktioniert oder sogar bewusst zerstört wird. Unter anderem um diese Fragen ging es jetzt für Achtklässler der IGS Zell – an einem Demokratietag.
Lesezeit 2 Minuten
An einem Demokratietag an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Zell haben Schüler der 8. Klasse einerseits Blicke hinter die Kulissen einer repräsentativen Demokratie und ihrer Verwaltung erhalten. Andererseits ging es auch darum, Erfahrungen damit zu sammeln, was passieren kann, wenn Demokratie nicht mehr funktioniert.