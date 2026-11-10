Barrierefreiheit eingeschränkt Defekter Aufzug in Ebernach: Hanglage mindert Optionen David Ditzer 10.11.2026, 18:30 Uhr

i Das Kloster Ebernach im Cochemer Stadtteil Sehl ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten bietet. Kürzlich war in einem Wohnheim ein Aufzug für längere Zeit defekt. Das führte zu Unannehmlichkeiten im Alltag – für Bewohner, Mitarbeitende und Angehörige. Christoph Bröder/Archiv

Im Alexianer Kloster Ebernach war kürzlich der Aufzug eines Wohnheims für knapp zwei Wochen kaputt. Für Bewohner, Angehörige und Mitarbeitende brachte das einige Zumutungen mit sich. Die Hanglage des Hauses hat Folgen für den barrierefreien Zugang.

Ein defekter Aufzug hat den Alltag im vierstöckigen Haus Anna-Maria des Alexianer Klosters Ebernach in Cochem-Sehl Ende September/Anfang Oktober ziemlich durcheinandergewirbelt und erschwert. Die Unannehmlichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner dauerten fast zwei Wochen, weil ein Ersatzteil auf sich warten ließ.







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