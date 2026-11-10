Im Alexianer Kloster Ebernach war kürzlich der Aufzug eines Wohnheims für knapp zwei Wochen kaputt. Für Bewohner, Angehörige und Mitarbeitende brachte das einige Zumutungen mit sich. Die Hanglage des Hauses hat Folgen für den barrierefreien Zugang.
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Ein defekter Aufzug hat den Alltag im vierstöckigen Haus Anna-Maria des Alexianer Klosters Ebernach in Cochem-Sehl Ende September/Anfang Oktober ziemlich durcheinandergewirbelt und erschwert. Die Unannehmlichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner dauerten fast zwei Wochen, weil ein Ersatzteil auf sich warten ließ.