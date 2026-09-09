70, 70, 65 auf dem Endertplatz
Das Geschwader und Cochem feiern: Die Party in Bildern
70 Jahre Flugplatz Büchel, 70 Jahre Luftwaffe, 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem: Im nachgebauten Tornado-Cockpit zu sitzen, ist ei
70 Jahre Flugplatz Büchel, 70 Jahre Luftwaffe, 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem: Im nachgebauten Tornado-Cockpit zu sitzen, ist ein Erlebnis.
Alfons Benz

Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 und die Garnisonsstadt Cochem haben am vergangenen Wochenende gemeinsam groß gefeiert. Auf dem Endertplatz war gefühlt die halbe Welt zu Gast. Wir haben die schönsten Bilder des Tages. 

Lesezeit 1 Minute
Das Taktische Luftwaffengeschwader und die Kreisstadt Cochem hatten am vergangenen Wochenende gleich drei gute Gründe zum Feiern: 70 Jahre Flugplatz Büchel, 70 Jahre Luftwaffe, 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem und Stadtteil Brauheck. Die Schar jener, die auf dem Endertplatz in Cochem dabei waren, war gewaltig, langweilig wurde das mehrstündige Programm nie.
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