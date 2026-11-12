Brandermittlungen laufen Dachstuhlbrand in Mesenich: So steht es um das Haus David Ditzer 12.11.2026, 13:39 Uhr

i Schwer beschädigt ist ein Wohnhaus an der Zehnthofstraße in Mesenich nach einem Brand, der sich am 5. November dieses Jahres ereignet hat. Fragen zur Ursache des Brandes und zur Standsicherheit des Gebäudes stehen weiter im Raum. Birgit Pielen

Ein Dachstuhlbrand hat ein Wohnhaus an der Zehnthofstraße in Mesenich am 5. November schwer beschädigt. Es wurde niemand verletzt, doch die Standsicherheit des Gebäudes schien gefährdet. Wie sieht das jetzt aus? Gibt es Neues zur Brandursache?

Am Morgen des 5. Novembers brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses an der Zehnthofstraße im Moseldorf Mesenich. Dabei wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich die Bewohner nicht im Gebäude. Wegen der schweren Brandschäden stellte sich jedoch schon während Löscharbeiten die Frage nach der Standsicherheit des Gebäudes.







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