Die aus der Kreisstadt Cochem stammende SPD-Politikerin Heike Raab schaut dieser Tage auf ein besonderes Datum zurück: Vor zehn Jahren, am 15. Juli 2015, wurde die Staatssekretärin von der damaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien ernannt. Darauf wies die Landesvertretung jetzt hin.

In ihrer Funktion koordiniert Raab die Politik des Landes im Bundesrat und auf Bundesebene und die Rundfunkkommission der Länder für den Vorsitzenden, Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Sie vertritt Rheinland-Pfalz in der Europaministerkonferenz und im Ausschuss. Die Cochemer Sozialdemokratin ist ausgebildete Krankengymnastin. Von 1988 bis 1992 studierte Raab, die im April ihren 60. Geburtstag feierte, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Spanisch. Bevor sie im Jahr 2011 zur Staatssekretärin aufstieg, sammelte sie umfangreiche Erfahrungen in der Bundes-, vor allem aber in der Landespolitik.

Wegen sogenannter Briefkopfaffäre in der Kritik

Als Medienstaatssekretärin war sie im Jahre 2023 wegen der sogenannten Briefkopfaffäre in die Kritik geraten. Ihr wurde ein unzulässiger Versuch der Einflussnahme auf die Berichterstattung des SWR vorgeworfen. Raab hatte Fehler eingeräumt, nachdem die Affäre hochgekocht war, und ihr Mandat im SWR-Verwaltungsrat niedergelegt.