Rat dafür, eine Gegenstimme Cochemer Land will eine Gästekarte einführen David Ditzer 26.03.2026, 17:39 Uhr

i Eine Schifffahrt auf der Mosel gehört zu den Attraktionen, die jedes Jahr Hunderttausende Urlauber in die Verbandsgemeinde Cochem führen. Eine Gästekarte, von der profitieren könnten, gibt es im Ferienland nicht. Noch nicht. David Ditzer

Eine Schwarzwald Card und einen Südtirol Guest Pass gibt es schon. Urlauber, die sie nutzen, haben davon diverse Vorteile in ihrem Erholungsgebiet. In der VG Cochem gibt es bisher nichts Vergleichbares. Doch das soll sich ändern.

Die Verbandsgemeinde (VG) Cochem mit ihren rund 19.000 Einwohnern soll Hunderttausenden Urlaubsgästen endlich das bieten, was es in anderen touristisch erfolgreichen Destinationen längst gibt: eine Gästekarte, von der sie profitieren. Bei nur einer Gegenstimme erteilte der VG-Rat der Verwaltung jetzt einen klaren Auftrag: Sie soll die Einführung einer verbandsgemeindeweiten Gästekarte vorbereiten und dafür eine Gästebeitragskalkulation ...







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