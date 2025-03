Cochem-Zeller Notfallkonzept soll bald vorliegen

i Seitdem klar ist, dass das Zeller Krankenhaus schließen soll, sehen viele Cochem-Zeller die Notfallversorgung in Gefahr. Deshalb läuft die Erstellung eines Notfallkonzepts. Ergebnisse sollen schon bald vorliegen, teilt die Kreisverwaltung mit. David Ditzer. David Ditzer/Archiv

Schon Ende März soll ein Konzept zur Sicherstellung der medizinischen Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell fertiggestellt sein und dem Kreistag präsentiert werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung vom vergangenen Donnerstag hervor. Dieses Konzept ist „unabhängig von der Beauftragung eines Versorgungskonzepts in Folge des Bürgerentscheids“ vom 23. Februar bereits seit dem Herbst des vergangenen Jahres in Arbeit, wie die Kreisverwaltung hervorhebt.

Der Kreistag habe sich bereits im Herbst vergangenen Jahres intensiv mit der Sicherstellung der Notfallversorgung im Landkreis Cochem-Zell befasst, heißt es in der Pressemitteilung. Grund sei die Ankündigung des Krankenhausträgers, die stationäre Versorgung in Zell zum 30. Juni dieses Jahres einzustellen. „Vorsorglich und ausgehend von der Tatsache, dass die Entscheidung des Trägers unumkehrbar ist, wurden Überlegungen für das weitere Vorgehen angestellt und erste Maßnahmen getroffen“, teilt der Kreis weiter mit. Dies sei auf Initiative von Landrätin Beilstein und nach entsprechender Beschlussfassung im Kreistag vom 7. Oktober vergangenen Jahres geschehen. Ein Kreistagsbeschluss vom 8. Januar knüpfte an die Entscheidung vom 7. Oktober an und trieb die Erstellung des Konzepts voran.

Konzept soll akute Notfallversorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherstellen

Zwischen September und Ende Februar gab es nach Darstellung der Kreisverwaltung unter anderem runde Tische mit den Rettungsdienstbehörden der Kreise Mayen-Koblenz und Trier-Saarburg sowie den Landräten der Kreise Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg. „Ziel des Notfallkonzeptes ist es“, wie die Kreisverwaltung mitteilt, „die akute Notfallversorgung der Bürgerinnen und Bürger auch nach der Schließung des Klinikums Mittelmosel sicherzustellen. Dabei sollen frühzeitig notwendige Maßnahmen identifiziert und umgesetzt werden.“

Einem Ablaufplan, den die Verwaltung ihrer Pressemitteilung beigefügt hat, ist zu entnehmen, dass es am 17. Februar ein Gespräch in Sachen Notfallkonzept gab. Daran waren die Rettungsdienstbehörde Mayen-Koblenz sowie das für diese Behörde zuständige Ministerium des Innern und für Sport beteiligt. Am 31. März soll das fertige Notfallkonzept dann dem Kreistag vorgestellt werden. Zudem soll in dieser Sondersitzung des Kreistags die vom Bürgerentscheid initiierte Erstellung eines externen gemeinsamen Versorgungskonzeptes vergeben werden.

Verweis auf Niederschrift der Kreistagssitzung vom 7. Oktober

Die Cochem-Zeller Kreisverwaltung weist in der Mitteilung darauf hin, dass die Niederschrift der Kreistagssitzung vom 7. Oktober vergangenen Jahres, in der der Krankenhausträger dem Kreistag seine Entscheidung noch einmal ausführlich erklärt hat und in der das zuvor genannte Notfallkonzept beschlossen wurde, im Ratsinformationssystem des Landkreises (https://sessionnet.owl-it.de/cochem-zell/bi/info.asp) aufgerufen werden kann.

Aktuelle Informationen zum Thema finden Bürger auch unter www.cochem-zell.de/medizinischeversorgung