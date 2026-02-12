Sicherheit im Straßenkarneval Cochem-Zeller Blaulichtfamilie sichert Narrenspektakel David Ditzer 12.02.2026, 06:00 Uhr

i Wenn es um die Absicherung von Karnevalsumzügen geht, spielen die örtlichen Feuerwehren - wie hier in Treis-Karden - eine wichtige Rolle. David Ditzer/Archiv

Die Hochphase des Straßenkarnevals an der Mosel, in Eifel und Hunsrück steht vor der Tür. Bei Umzügen soll es für Teilnehmende und Gäste möglichst sicher zugehen. Doch wie klappt das? Polizeipräsenz allein genügt nicht.

Nicht nur, aber auch im Cochem-Zeller Land läutet der Schwerdonnerstag den Straßenkarneval ein, das große Finale einer jeden Fastnachtssession. Noch bis Aschermittwoch rollen zig Umzüge durch die Dörfer und Städtchen, mitunter mehr oder minder zeitgleich, am Rosenmontag zum Beispiel in Blankenrath, Cochem, Büchel und Zell.







Artikel teilen

Artikel teilen