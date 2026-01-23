Das Krankenhaussterben auf dem Land muss beendet werden. Diese Botschaft kommuniziert der Kreis Cochem-Zell nach eigenen Angaben immer wieder klar ans Land. Doch nicht nur die. Es gibt weitere Wünsche, um die medizinische Versorgung zu verbessern.
Lesezeit 2 Minuten
Seit Anfang des Jahres ist eine Luftrettung in Rheinland-Pfalz auch nachts möglich: Der nachtflugtaugliche Intensiv- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung, der an der Uniklinik in Mainz stationiert ist, steht an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Einsätze bereit.