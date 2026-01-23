Notfallversorgung im Fokus Cochem-Zell will nachtflugfähigen Hubschrauber in Nähe David Ditzer 23.01.2026, 06:00 Uhr

i Der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 77" ist nachtflugtauglich. Seit Jahresbeginn steht er 24/7 in Mainz bereit, um Einsätze in ganz Rheinland-Pfalz zu fliegen. Der Kreis Cochem-Zell sähe ihn lieber näher am Moseltal stationiert. Sascha Masuch/ADAC-Luftrettung/obs

Das Krankenhaussterben auf dem Land muss beendet werden. Diese Botschaft kommuniziert der Kreis Cochem-Zell nach eigenen Angaben immer wieder klar ans Land. Doch nicht nur die. Es gibt weitere Wünsche, um die medizinische Versorgung zu verbessern.

Seit Anfang des Jahres ist eine Luftrettung in Rheinland-Pfalz auch nachts möglich: Der nachtflugtaugliche Intensiv- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung, der an der Uniklinik in Mainz stationiert ist, steht an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Einsätze bereit.







Artikel teilen

Artikel teilen