Notfallversorgung im Fokus
Cochem-Zell will nachtflugfähigen Hubschrauber in Nähe
Der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 77" ist nachtflugtauglich. Seit Jahresbeginn steht er 24/7 in Mainz bereit, um Einsätze in ganz Rheinland-Pfalz zu fliegen. Der Kreis Cochem-Zell sähe ihn lieber näher am Moseltal stationiert.
Sascha Masuch/ADAC-Luftrettung/obs

Das Krankenhaussterben auf dem Land muss beendet werden. Diese Botschaft kommuniziert der Kreis Cochem-Zell nach eigenen Angaben immer wieder klar ans Land. Doch nicht nur die. Es gibt weitere Wünsche, um die medizinische Versorgung zu verbessern.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Anfang des Jahres ist eine Luftrettung in Rheinland-Pfalz auch nachts möglich: Der nachtflugtaugliche Intensiv- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung, der an der Uniklinik in Mainz stationiert ist, steht an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Einsätze bereit.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren