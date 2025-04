Der Ortsgemeinderat des rund 300 Einwohner zählenden Eifeldorfes Kail hat Christian Berens vor Kurzem einstimmig zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Das teilte die Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch jüngst mit. Welche Anforderungen das Ehrenamt mit sich bringt, weiß der 42 Jahre alte Prüfingenieur schon sehr gut, denn er führt die Amtsgeschäfte seit Oktober bereits in seiner Funktion als Erster Beigeordneter. „Von daher wusste sich schon, was auf mich zukommt“, sagt Berens, der mit unserer Zeitung telefonisch auch darüber sprach, welche größeren Projekte nun auf seiner Agenda als Ortschef stehen. Das mit Abstand größte, ist die Verwirklichung eines Windparks, der schon länger in Planung ist.

Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni des vergangenen Jahres konnte leider kein geeigneter Bewerber gefunden werden, sodass die bisherige Ortsbürgermeisterin Melanie Mauer das Amt bis zum 30. September 2024 geschäftsführend weiterführte. Am 1. Oktober schließlich übernahm der Erste Beigeordnete, Christian Berens, zunächst in Vertretung die Amtsgeschäfte. Kürzlich stellte Berens sich schließlich im Gemeinderat zur Wahl. „Es war im Grunde der nächste logische Schritt“, sagt der Eifeler.

Gratulation von VG-Bürgermeister Albert Jung

Albert Jung, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kaisersesch, gratulierte Christian Berens herzlich zu seiner Wahl als Ortsbürgermeister und wünschte ihm viel Erfolg für die vor ihm liegenden Aufgaben. Zu den großen Projekten, an deren Verwirklichung die Eifelgemeinde gerade mitarbeitet, gehört der Windpark Kail. RWE will auf einem Hochplateau, das nordöstlich von Kail, östlich von Wirfus und südwestlich von Binningen liegt, drei Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 12,9 Megawatt errichten und betreiben.

In einer Pressemitteilung von Ende Oktober vergangenen Jahres ließ RWE dazu wissen: „Die Baustelle ist eingerichtet, Wege und Flächen sind vorbereitet – es kann losgehen.“ Man plane, „den neuen Windpark Kail Ende 2025 in Betrieb zu nehmen“. Bereits im Februar des vergangenen Jahres hatte RWE von der Bundesnetzagentur den Zuschlag für das Projekt erhalten. In der besagten Mitteilung wird Katja Wünschel, CEO RWE Renewables Europe & Australia, wie folgt zitiert: „Der Baubeginn des Windparks Kail ist ein positives Signal für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz. Dazu hat auch die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen, dem Landkreis Cochem-Zell und den Landwirten vor Ort beigetragen. Nach der Inbetriebnahme können wir rechnerisch rund 7.500 Haushalte pro Jahr mit grünem Strom versorgen.“

RWE: Archäologen haben das Gelände untersucht und Funde gesichert

Für die Standortgemeinde Kail ist der Windpark nicht zuletzt eine willkommene Einnahmequelle: 60.000 Euro jährlich an Pachten winken und sind als Posten im Haushaltsplan hinterlegt. Bevor das Projekt überhaupt angegangen werden konnte, haben Archäologen des Landes das Gelände „untersucht sowie Funde gesichert und archiviert“, geht aus der RWE-Mitteilung hervor. Der Höhenzug unweit der Mosel ist schon seit der Steinzeit besiedelt. Die Bauarbeiten für den Windpark sollen dem Unternehmen zufolge so „umwelt- und ressourcenschonend wie möglich“ erfolgen.

Der öffentlichen Bekanntmachung der Kreisverwaltung Cochem-Zell zum Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ist zu entnehmen, dass zwei Windenergieanlagen auf Acker- respektive Grünland entstehen sollen, eine weitere in einem „durch Sturm und/oder Kalamitäten weitgehend“ dezimierten Douglasienbestand. Zwei Anlagen haben eine Nabenhöhe von 164 Metern und einen Rotordurchmesser von 149 Metern (Gesamthöhe: 238,5 Meter). Die dritte Anlage habe eine Nabenhöhe von 134 Metern und einen Rotordurchmesser von 131 Metern (Gesamthöhe: 199,5 Meter).

„Da wird sich gegenseitig geholfen, das macht schon Spaß.“

Kails neuer Ortsbürgermeister Christian Berens über das Arbeitsklima im Gemeinderat

Der neue Kailer Ortsbürgermeister Christian Berens nennt – von dem Großprojekt Windpark einmal abgesehen – noch das Gemeindehaus als einen weiteren Punkt auf dem Aufgabenzettel. Dort sei perspektivisch mindestens eine energetische Sanierung nötig. Überdies habe man auch schon einmal über eine Fotovoltaikanlage am alten Sportplatz nachgedacht. Hierzu gebe es allerdings noch keine konkreten Pläne, ganz anders als im Fall des Windparks. Froh ist der neue Kailer Ortschef über die gut gemischte Zusammensetzung des Gemeinderats und die Bereitschaft, gemeinsam etwas zu bewegen. „Da wird sich gegenseitig geholfen, das macht schon Spaß.“

i Die ersten Betonturmrelemente für den neuen Windpark in Kail sind bereits angeliefert. RWE/Manfred Feichtenschlager

So sieht der Zeitplan für den Bau des Windparks aus

Die Bauarbeiten des RWE Windparks Kail (12,9 MW) schreiten planmäßig voran. Es sind bereits alle drei Fundamente errichtet, die ersten Betonturmelemente wurden in diesen Tagen angeliefert, heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgers. Die Errichtung der Betontürme soll ab Ende April erfolgen. Die Installation der eigentlichen Windenergieanlagen ist dann im Sommer, ab Ende Juli, geplant. Nach der Inbetriebnahme Ende des Jahres kann der Windpark rechnerisch rund 7.500 Haushalte pro Jahr mit grünem Strom versorgen.