Oben im Investitionsplan Campinginsel Treis: Sanitärgebäude wird zur Baustelle David Ditzer 21.06.2026, 12:00 Uhr

i Das große Sanitärgebäude inmitten der Treiser Camping- und Freizeitinsel "Mosel Islands" soll im nächsten Winter umfassend modernisiert werden. Britta Hilpert. Britta Hilpert/Mosel Islands

Seit ein paar Monaten hat der Campingplatz „Mosel Islands“ in Treis eine neue Leitung. Mit ihr und der Geschäftsführung haben wir über schon geplante Investitionen und Ideen zur Weiterentwicklung der Anlage gesprochen.

Seit dem 1. März haben die Treis Camping- und Freizeitinsel „Mosel Islands“ und der dazugehörige Jachthafen eine neue operative Leitung. Nathalie Boesch-Merfels und ihr Mann Frank Merfels kümmern sich mit viel Engagement und Liebe zum Campen um alles, was auf der weitläufigen Anlage nötig ist, damit die Gäste einen möglichst angenehmen Aufenthalt haben.







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