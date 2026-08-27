Spitze in Rheinland-Pfalz Camping-Rangliste: Mosel fünfmal unter Top 10 im Land David Ditzer 27.08.2026, 18:30 Uhr

i Von bestimmten Stellplätzen des Knaus Campingparks Burgen aus haben Urlauber einen unvergleichlichen Blick auf die Mosel und auf Burg Bischofstein. David Ditzer

Camping im Moseltal erfreut sich größter Beliebtheit. Die Plätze sind äußerst gefragt. Das zeigt eine Rangliste, die ein Campingportal dreier großer Mobilitätsklubs jetzt veröffentlicht hat.

Fünf der zehn beliebtesten Campingplätze in Rheinland-Pfalz befinden sich im Moseltal. Das geht aus einem Ranking hervor, das das Magazin Pincamp jetzt veröffentlicht hat. Der entsprechenden Pressemitteilung zufolge ist Pincamp das Campingportal der drei Mobilitätsklubs ADAC (Deutschland), ANWB (Niederlande) und TCS (Schweiz).







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