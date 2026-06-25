Viele Freizeitattraktionen Campen in Treis: Events sind die Kirsche auf der Torte David Ditzer 25.06.2026, 20:00 Uhr

i Der Jachthafen und das Restaurant Treiser Bootshaus gehören zu den "Mosel Islands" dazu. Britta Hilpert

Dank der Bundes- und Landesstraße sowie der nahen Eifel-Autobahn 48 ist die Camping- und Freizeitinsel „Mosel Islands“ in Treis verkehrstechnisch gut zu erreichen. Aber das dürfte nicht der Hauptgrund sein, warum viel Urlauber so gerne dort sind.

Mit einem US-Car-Treffen am Freitag und Samstag, 3. und 4. Juli, sowie einem Retro-Camping am Freitag und Samstag, 7. und 8. August, stehen auf der Treiser Camping- und Freizeitinsel „Mosel Islands“ schon die nächsten besonderen Events vor der Tür. Doch Nathalie Boesch-Merfels und ihrem Mann Frank Merfels, die die Insel und den dazugehörigen Jachthafen seit Anfang März leiten, ist es wichtig, dass Camper und Wassersportler, die in Treis zu Gast ...







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