Dank der Bundes- und Landesstraße sowie der nahen Eifel-Autobahn 48 ist die Camping- und Freizeitinsel „Mosel Islands“ in Treis verkehrstechnisch gut zu erreichen. Aber das dürfte nicht der Hauptgrund sein, warum viel Urlauber so gerne dort sind.
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Mit einem US-Car-Treffen am Freitag und Samstag, 3. und 4. Juli, sowie einem Retro-Camping am Freitag und Samstag, 7. und 8. August, stehen auf der Treiser Camping- und Freizeitinsel „Mosel Islands“ schon die nächsten besonderen Events vor der Tür. Doch Nathalie Boesch-Merfels und ihrem Mann Frank Merfels, die die Insel und den dazugehörigen Jachthafen seit Anfang März leiten, ist es wichtig, dass Camper und Wassersportler, die in Treis zu Gast ...