Immer wieder wird der Klettersteig am Bremmer Calmont zum Schauplatz für schwierige Rettungseinsätze – wie jüngst am 26. Oktober. Doch welche Vorkehrungen sollten Wanderer treffen, um dort möglichst nicht in Not zu geraten?
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Per Hubschrauber musste am Montag, 26. Oktober, eine schwer verletzte Wandersfrau aus dem Calmont-Klettersteig zwischen Ediger-Eller und Bremm gerettet werden. Sie war abgerutscht und gestürzt. Auf dem beliebten und mit atemberaubenden Ausblicken ins Moseltal gespickten Steig geraten immer wieder Wanderer in eine Notlage.