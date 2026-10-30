Im Steilhang über der Mosel Calmont-Klettersteig: Worauf beim Wandern zu achten ist David Ditzer 30.10.2026, 08:04 Uhr

i Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, festes Schuhwerk - diese Trias gehört für Wandersleute zu den Grundvoraussetzungen, um eine Tour über den Calmont-Klettersteig sicher zu meistern. David Ditzer/Archiv

Immer wieder wird der Klettersteig am Bremmer Calmont zum Schauplatz für schwierige Rettungseinsätze – wie jüngst am 26. Oktober. Doch welche Vorkehrungen sollten Wanderer treffen, um dort möglichst nicht in Not zu geraten?

Per Hubschrauber musste am Montag, 26. Oktober, eine schwer verletzte Wandersfrau aus dem Calmont-Klettersteig zwischen Ediger-Eller und Bremm gerettet werden. Sie war abgerutscht und gestürzt. Auf dem beliebten und mit atemberaubenden Ausblicken ins Moseltal gespickten Steig geraten immer wieder Wanderer in eine Notlage.







Artikel teilen

Artikel teilen