Im Steilhang über der Mosel
Calmont-Klettersteig: Worauf beim Wandern zu achten ist
Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, festes Schuhwerk - diese Trias gehört für Wandersleute zu den Grundvoraussetzungen, um eine
Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, festes Schuhwerk - diese Trias gehört für Wandersleute zu den Grundvoraussetzungen, um eine Tour über den Calmont-Klettersteig sicher zu meistern.
David Ditzer/Archiv

Immer wieder wird der Klettersteig am Bremmer Calmont zum Schauplatz für schwierige Rettungseinsätze – wie jüngst am 26. Oktober. Doch welche Vorkehrungen sollten Wanderer treffen, um dort möglichst nicht in Not zu geraten? 

Lesezeit 2 Minuten
Per Hubschrauber musste am Montag, 26. Oktober, eine schwer verletzte Wandersfrau aus dem Calmont-Klettersteig zwischen Ediger-Eller und Bremm gerettet werden. Sie war abgerutscht und gestürzt. Auf dem beliebten und mit atemberaubenden Ausblicken ins Moseltal gespickten Steig geraten immer wieder Wanderer in eine Notlage.
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