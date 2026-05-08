Kampfflugzeuge bringen Krach
Bundeswehr verzeichnet Eingaben zu Bücheler Tornados
Für eine Übung unter dem Titel "Dispersed Operations 2026" nutzen Tornado-Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33
Für eine Übung unter dem Titel "Dispersed Operations 2026" nutzen Tornado-Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büche den zivilen Flughafen Zweibrücken.
David Ditzer

Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel flogen vor Kurzem eine mehrtägige Übung am Himmel über Zweibrücken. Aus der Bevölkerung gab es durchaus Lärmbeschwerden. Nicht unbedingt alle hingen mit der Übung zusammen. 

Lesezeit 3 Minuten
Zwischen dem 20. und 24. April absolvierten insgesamt fünf Tornado-Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel die Übung „Dispersed Operations 2026“ auf dem zivilen Flugplatz Zweibrücken. Weder beim Geschwader selbst noch bei der Stadt Zweibrücken gingen in diesem Zeitraum aus der Bevölkerung Beschwerden wegen Fluglärms ein.

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