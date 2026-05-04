70 Jahre Luftwaffe, 70 Jahre Flugplatz Büchel in Bundeswehrhand, 65 Jahre Stadtteil Cochem-Brauheck – auf drei für das Bücheler Geschwader und die Region wichtige Jahrestage soll am 5. September zurückgeschaut werden. So sehen die Pläne bislang aus.
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Gleich drei historisch bedeutsame Jahrestage wird das Taktische Luftwaffengeschwader 33 am Samstag, 5. September, auf dem Endertplatz in Cochem feiern. Im Jahr 1956, also vor 70 Jahren, rückten nicht nur die ersten Freiwilligen der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst Nörvenich (Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen) ein.