Jubiläen in Geschwader Bundeswehr: Dreifachfeier in Cochem nimmt Formen an David Ditzer 04.05.2026, 12:00 Uhr

i So kann es aussehen, wenn die Bundeswehr auf dem Endertplatz in Cochem feiert: Das Luftwaffenmusikkorps Münster spielt Ende April 2022 zur Verabschiedung der fliegenden Gruppe des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel. Im September wird ein dreifaches Jubiläum gefeiert. David Ditzer/Archiv

70 Jahre Luftwaffe, 70 Jahre Flugplatz Büchel in Bundeswehrhand, 65 Jahre Stadtteil Cochem-Brauheck – auf drei für das Bücheler Geschwader und die Region wichtige Jahrestage soll am 5. September zurückgeschaut werden. So sehen die Pläne bislang aus.

Gleich drei historisch bedeutsame Jahrestage wird das Taktische Luftwaffengeschwader 33 am Samstag, 5. September, auf dem Endertplatz in Cochem feiern. Im Jahr 1956, also vor 70 Jahren, rückten nicht nur die ersten Freiwilligen der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst Nörvenich (Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen) ein.







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