Medizinische Versorgung Bürgerentscheid zu Klinik: Wenn, dann am 23. Februar 18.12.2024, 00:00 Uhr

i Mithilfe eines Bürgerbegehrens will eine Bürgerinitiative die Zukunft des Zeller Krankenhauses noch möglichst lange offenhalten. Für den von ihr angestrebten Bürgerentscheid, sofern er zustande kommt, böte sich als Termin wahrscheinlich der 23. Februar an. Aus organisatorischen Gründen. David Ditzer. David Ditzer

Die Zukunft des Zeller Krankenhauses bewegt viele Cochem-Zeller seit Monaten. Dazu gibt es ein Bürgerbegehren, das am Freitag wohl auch im Kreistag Thema sein wird. Und im VG-Rat Cochem kam ein Termin für einen möglichen Bürgerentscheid zur Sprache.

Eine echte Mammutsitzung wartet am Freitag, 20. Dezember, von 9 Uhr an auf die Mitglieder des Cochem-Zeller Kreistags. Das liegt nicht am schieren Umfang der Tagesordnung (16 Tagesordnungspunkte, Stand: Mittwoch, teils mit mehreren Unterpunkten). Es liegt auch und vor allem an gewichtigen Themen, die zu behandeln sind: Die „Sicherstellung der medizinischen Versorgung“ ist hier, ebenso wie der Kreishaushalt 2025, ein Topthema.

