Intern hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 auf dem Fliegerhorst Büchel jüngst die Rückkehr der Fliegenden Gruppe aus Nörvenich gefeiert. Doch auch große öffentliche Feierlichkeiten in Cochem stehen ins Haus, und zwar Anfang September.
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In 70 beziehungsweise 65 Jahren sind das Taktische Luftwaffengeschwader 33 samt Fliegerhorst Büchel, die Garnisonsstadt Cochem und die Lebensgeschichten vieler Menschen im Kreis Cochem-Zell eng miteinander verwachsen. Da verwundert es nicht, dass das Geschwader das Dreifachjubiläum 70 Jahre Luftwaffe, 70 Jahre Fliegerhorst Büchel und 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem am Samstag, 5.