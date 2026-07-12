Dreifachjubiläum steht bevor
Büchels Geschwader feiert in Zeiten großer Veränderung
Appell zum Abschluss der Rückverlegung der Fliegenden Gruppe von Nörvenich auf den Heimatfliegerhorst in Büchel: Oberst Samuel M
Appell zum Abschluss der Rückverlegung der Fliegenden Gruppe von Nörvenich auf den Heimatfliegerhorst in Büchel: Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, spricht am Rednerpult auch über ein Dreifachjubiläum, das am 5. September in Cochem gefeiert werden soll.
Hans-Werner Rach/Bildstelle TaktLwG 33

Intern hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 auf dem Fliegerhorst Büchel jüngst die Rückkehr der Fliegenden Gruppe aus Nörvenich gefeiert. Doch auch große öffentliche Feierlichkeiten in Cochem stehen ins Haus, und zwar Anfang September.

Lesezeit 4 Minuten
In 70 beziehungsweise 65 Jahren sind das Taktische Luftwaffengeschwader 33 samt Fliegerhorst Büchel, die Garnisonsstadt Cochem und die Lebensgeschichten vieler Menschen im Kreis Cochem-Zell eng miteinander verwachsen. Da verwundert es nicht, dass das Geschwader das Dreifachjubiläum 70 Jahre Luftwaffe, 70 Jahre Fliegerhorst Büchel und 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem am Samstag, 5.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren