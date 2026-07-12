Dreifachjubiläum steht bevor Büchels Geschwader feiert in Zeiten großer Veränderung David Ditzer 12.07.2026, 18:00 Uhr

i Appell zum Abschluss der Rückverlegung der Fliegenden Gruppe von Nörvenich auf den Heimatfliegerhorst in Büchel: Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, spricht am Rednerpult auch über ein Dreifachjubiläum, das am 5. September in Cochem gefeiert werden soll. Hans-Werner Rach/Bildstelle TaktLwG 33

Intern hat das Taktische Luftwaffengeschwader 33 auf dem Fliegerhorst Büchel jüngst die Rückkehr der Fliegenden Gruppe aus Nörvenich gefeiert. Doch auch große öffentliche Feierlichkeiten in Cochem stehen ins Haus, und zwar Anfang September.

In 70 beziehungsweise 65 Jahren sind das Taktische Luftwaffengeschwader 33 samt Fliegerhorst Büchel, die Garnisonsstadt Cochem und die Lebensgeschichten vieler Menschen im Kreis Cochem-Zell eng miteinander verwachsen. Da verwundert es nicht, dass das Geschwader das Dreifachjubiläum 70 Jahre Luftwaffe, 70 Jahre Fliegerhorst Büchel und 65 Jahre Garnisonsstadt Cochem am Samstag, 5.







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