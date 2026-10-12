2027 sollen die ersten F-35-Kampfjets in Büchel landen. Doch noch sind nicht alle Anforderungen an die Techniker bekannt. Welche Folgen das für die Ausbildung hat und wie groß die Ausbildungswerkstatt ist.
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Die Einführung der neuen F-35-Kampfjets auf dem Fliegerhorst Büchel ist eine technische Herausforderung für das Taktische Luftwaffengeschwader 33. Das gilt nicht zuletzt für die Ausbildung des Personals. Denn welche Anforderungen das hochmoderne Waffensystem im täglichen Betrieb an die Techniker stellt, ist noch nicht in allen Einzelheiten bekannt.