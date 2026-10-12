Luftwaffengeschwader in Eifel Büchel: Was der F-35 für künftige Techniker bedeutet David Ditzer

Angela Kauer-Schöneich 12.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Ausbildungswerkstatt des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 sichert den Nachwuchs an jungen Leuten, die die Kampfflugzeuge des Standorts in Schuss halten können. Gefährdet die neue F-35 die Zukunft der Nachwuchsschmiede, weil der neue Tarnkappenjet von US-Technikern instand gehalten wird? Die Bundeswehr tritt diesem Gerücht entgegen. Hans-Werner Rach. Hans-Werner Rach/Bundeswehr

2027 sollen die ersten F-35-Kampfjets in Büchel landen. Doch noch sind nicht alle Anforderungen an die Techniker bekannt. Welche Folgen das für die Ausbildung hat und wie groß die Ausbildungswerkstatt ist.

Die Einführung der neuen F-35-Kampfjets auf dem Fliegerhorst Büchel ist eine technische Herausforderung für das Taktische Luftwaffengeschwader 33. Das gilt nicht zuletzt für die Ausbildung des Personals. Denn welche Anforderungen das hochmoderne Waffensystem im täglichen Betrieb an die Techniker stellt, ist noch nicht in allen Einzelheiten bekannt.







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