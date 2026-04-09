Nach dem Brand im Hotel Weißmühle in Cochem dauern die Ermittlungen zur Ursache an. Spezialisten der Kripo Mayen wollen den Brandort erneut untersuchen. Viele Fragen bleiben, während Einsatzkräfte und Betroffene das Geschehen noch verarbeiten.
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Nach dem Dachgeschossbrand im Moselromantik-Hotel Weißmühle in Cochem wird es definitiv noch eine Weile dauern, bis es Erkenntnisse zur Ursache des Feuers gibt. Brandermittler der Kriminalpolizei (Kripo) Mayen werden den Brandort nach gegenwärtigem Stand am Freitag noch einmal genau in Augenschein nehmen.