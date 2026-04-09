Schock im Enderttal Brandermittler erneut im Hotel Weißmühle im Einsatz David Ditzer 09.04.2026, 15:31 Uhr

i Das Dachgeschoss des Hotels Weißmühle im Cochemer Enderttal brennt am Mittwoch, 8. April. Die Löscharbeiten erweisen sich als sehr schwierig. Am Tag danach sitzt der Schreck bei vielen tief. Fragen kommen auf. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Nach dem Brand im Hotel Weißmühle in Cochem dauern die Ermittlungen zur Ursache an. Spezialisten der Kripo Mayen wollen den Brandort erneut untersuchen. Viele Fragen bleiben, während Einsatzkräfte und Betroffene das Geschehen noch verarbeiten.

Nach dem Dachgeschossbrand im Moselromantik-Hotel Weißmühle in Cochem wird es definitiv noch eine Weile dauern, bis es Erkenntnisse zur Ursache des Feuers gibt. Brandermittler der Kriminalpolizei (Kripo) Mayen werden den Brandort nach gegenwärtigem Stand am Freitag noch einmal genau in Augenschein nehmen.







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