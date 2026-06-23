Schreck für 237 Passagiere
Brand in Hotelschiff bei St. Aldegund: Keine Verletzten
Am Montagabend ist es bei St. Aldegund zu einem Brand auf einem Fahrgastschiff gekommen.
Am Montagabend ist es bei St. Aldegund zu einem Brand auf einem Fahrgastschiff gekommen.
Kevin Rühle

Auf einem Hotelschiff, das mit 237 Passagieren auf der Mosel unterwegs war, brach am Montagabend nahe St. Aldegund ein Brand aus. Was bisher bekannt ist.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Brand im Technikraum eines Fahrgastkabinenschiffes bei St. Aldegund auf der Mosel ist am späten Montagabend für die 237 Passagiere an Bord glimpflich ausgegangen. Wie Markus Hensler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Zell, unserer Redaktion auf Nachfrage sagte, ist das auch dem vorbildlichen Verhalten der Schiffsmannschaft zu verdanken.

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