Schreck für 237 Passagiere Brand in Hotelschiff bei St. Aldegund: Keine Verletzten David Ditzer 23.06.2026, 14:46 Uhr

i Am Montagabend ist es bei St. Aldegund zu einem Brand auf einem Fahrgastschiff gekommen. Kevin Rühle

Auf einem Hotelschiff, das mit 237 Passagieren auf der Mosel unterwegs war, brach am Montagabend nahe St. Aldegund ein Brand aus. Was bisher bekannt ist.

Ein Brand im Technikraum eines Fahrgastkabinenschiffes bei St. Aldegund auf der Mosel ist am späten Montagabend für die 237 Passagiere an Bord glimpflich ausgegangen. Wie Markus Hensler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Zell, unserer Redaktion auf Nachfrage sagte, ist das auch dem vorbildlichen Verhalten der Schiffsmannschaft zu verdanken.







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