Wiederfreigabe am Wochenende? Brand an wilder Endert: Was auf dem Wanderweg passiert David Ditzer 20.08.2026, 18:00 Uhr

i Von diesem Steg auf dem Wanderweg "Im Tal der Wilden Endert" ist nach einem Brand am vergangenen Wochenende bloß noch das Metallgerüst übrig. Der Weg bleibt vorerst gesperrt, doch für wie lange noch? Thomas Pintscher, stellvertretender Wehrleiter der VG Cochem

Fast eine Woche nach Ausbruch eines Waldbrands auf Deutschlands schönstem Wanderweg des Jahres 2019 lässt sich der Schaden noch nicht exakt beziffern. Woran das liegt und wann im Tal der Wilden Endert voraussichtlich wieder gewandert werden darf.

Nach dem Waldbrand im Enderttal zwischen Greimersburg und Cochem/Klotten arbeiten die Verantwortlichen daran, den vom Feuer beschädigten Abschnitt des beliebten Wanderwegs „Im Tal der Wilden Endert“ wieder begehbar zu machen. „Wir hoffen, dass das bis zum Wochenende gelingt“, sagte Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem, am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion.







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