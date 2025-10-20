Stützwand ist zu stabilisieren Böschungssicherung an K 31 bei Karden beginnt bald 20.10.2025, 10:12 Uhr

i An der Kreisstraße 31 in Richtung Windhäuser Höfe beginnen am 27. Oktober Bauarbeiten zur Böschungssicherung. Das teilt der LBM Cochem-Koblenz mit. David Ditzer/Archiv

Arbeiten zur Böschungssicherung sind im Umfeld des Brohlbachtals immer wieder mal nötig. An der L108 bei Karden war es im Frühjahr dieses Jahres dringend. Nur rückt die davon abzweigende K 31 in den Fokus.

Am Montag, 27. Oktober, beginnen Arbeiten zur Böschungssicherung zwischen Karden und Windhäuser Höfe im Verlauf der Kreisstraße (K) 31. Das teilt der Landesbetrieb (LBM) Mobilität Cochem-Koblenz mit. Die Arbeiten an der talseitigen Böschung können aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung erledigt werden.







