Böschungssicherung an K 31 bei Karden beginnt bald
An der Kreisstraße 31 in Richtung Windhäuser Höfe beginnen am 27. Oktober Bauarbeiten zur Böschungssicherung. Das teilt der LBM Cochem-Koblenz mit.
Arbeiten zur Böschungssicherung sind im Umfeld des Brohlbachtals immer wieder mal nötig. An der L108 bei Karden war es im Frühjahr dieses Jahres dringend. Nur rückt die davon abzweigende K 31 in den Fokus.

Am Montag, 27. Oktober, beginnen Arbeiten zur Böschungssicherung zwischen Karden und Windhäuser Höfe im Verlauf der Kreisstraße (K) 31. Das teilt der Landesbetrieb (LBM) Mobilität Cochem-Koblenz mit. Die Arbeiten an der talseitigen Böschung können aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung erledigt werden.

