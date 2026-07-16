Party auf dem Endertplatz
Bilder Sommerfest von Cochems Karnevalisten
Sommerfest der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) auf dem Endertplatz in Cochem.
Sommerfest der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) auf dem Endertplatz in Cochem.
Thomas Esser

Das Sommerfest der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) machte seinem Namen alle Ehre. Wir haben die schönsten Bilder von der Sause in Cochem zusammengestellt.

Die Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) hat vor Kurzem ein stimmungsvolles Sommerfest auf dem Endertplatz in Cochem gefeiert. Die Schar der Gäste präsentierte sich in Feierlaune und bekam zu sommerlich-heißen Temperaturen kühle Getränke verkauft.Es dauerte fürwahr nicht lange, bis DJ Nobby das Publikum mit Hits zum Mitsingen so richtig in Stimmung versetzt hatte.
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