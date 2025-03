Unterhaltsame Livemusikklänge werden am Samstag, 5. April, einmal mehr in Kail „geschmiedet“. Im Café zur Tanke gastiert die Band Beos Phyx.

Die Freunde qualitativ hochwertiger Livemusik dürfen sich freuen: Die aus dem Umkreis stammende Band Beos Phyx wird am nächsten Samstag, 5. April, in der Kailer Musikschmiede Café zur Tanke, Hauptstraße 10, ihr aktuelles Programm unter dem Titel „Only Nice“ präsentieren. Los geht es von 19 Uhr an, der Eintritt kostet 10 Euro. Die Band verspricht dem Publikum einen abwechslungsreichen Mix von Musikstücken aus Rock, Funk, Blues und Soul.

Die Musiker Frank Kallweit, Jan Heller, Gerry Brauner und Thomas Follmann kommen aus der Region. Gerry Brauner zum Beispiel spielt regelmäßig auf der Burg in Cochem, und zusammen ist das Quartett schon etwas Besonderes, das Helena zum Quintett abrundet. Eigenkompositionen von Beos Phyx werden ergänzt durch Stücke von Billy Cobham, Stanley Clarke, Marcus King, Candy Dulfer und Laureen Shannon Callihan. Zum besonderen Konzept der in Kail gehört es, dass die Band selbst an dem Abend als Veranstalter fungiert. Die Betreiber der Kailer Kulturlocation stellen die Räumlichkeiten bereit und zeichnen für die Verköstigung des Publikums verantwortlich. Infos und Anmeldung per Mail an info@musikschmiede-kail.de oder telefonisch unter 0171/3374610.