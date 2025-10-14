Umleitung auch auf Straße Bahn sperrt Strecke Cochem – Koblenz für gut eine Woche 14.10.2025, 14:06 Uhr

i Die Moselstrecke wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Erwin Siebenborn

Pendler, die die Bahnstrecke zwischen Cochem und Koblenz nutzen, müssen bald wieder tapfer sein: Eine Vollsperrung steht an, Ersatzverkehr per Bus inklusive. Eine Brückensanierung in Kattenes hat derweil auch Folgen für den Straßenverkehr.

Die Deutsche Bahn (DB) sperrt die Moselstrecke zwischen Cochem und Koblenz von Sonntag, 19. Oktober (22 Uhr), bis zum Montag, 27. Oktober (4 Uhr), komplett für den Zugverkehr. Das teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Grund dafür ist die gebündelte Durchführung mehrerer Baumaßnahmen in diesem Zeitraum.







