Weitere Bauarbeiten geplant
B53 Zell – Alf nur übers Wochenende freigegeben
Die Ampelanlage an der B 53 zwischen Zell und Alf legt nur übers Wochenende eine Schaffenspause ein. Nächste Woche stehen weiter
Die Ampelanlage an der B 53 zwischen Zell und Alf legt nur übers Wochenende eine Schaffenspause ein. Nächste Woche stehen weitere Bauarbeiten an.
Birgit Pielen

Die viel befahrene Bundesstraße zwischen Zell-Kaimt und Alf wird übers Wochenende vollständig für den Verkehr freigegeben. Doch die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, teil der LBM mit. So geht es weiter.

Lesezeit 1 Minute
Im Zuge der laufenden Decken- und Fugensanierungsarbeiten im Verlauf der B53 zwischen Alf und Zell ergeben sich für die nächsten Tage folgende Änderungen in der Verkehrsführung: Von Freitagnachmittag, 29. Mai, an wird die B53 zwischen Alf und Zell sowie die Barl-Zufahrt zunächst wieder für den Verkehr freigegeben, sodass der Knotenpunkt über das bevorstehende Wochenende vollständig befahrbar ist.

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Kreis Cochem-ZellVerkehr

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