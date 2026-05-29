Weitere Bauarbeiten geplant B53 Zell – Alf nur übers Wochenende freigegeben David Ditzer 29.05.2026, 14:48 Uhr

i Die Ampelanlage an der B 53 zwischen Zell und Alf legt nur übers Wochenende eine Schaffenspause ein. Nächste Woche stehen weitere Bauarbeiten an. Birgit Pielen

Die viel befahrene Bundesstraße zwischen Zell-Kaimt und Alf wird übers Wochenende vollständig für den Verkehr freigegeben. Doch die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, teil der LBM mit. So geht es weiter.

Im Zuge der laufenden Decken- und Fugensanierungsarbeiten im Verlauf der B53 zwischen Alf und Zell ergeben sich für die nächsten Tage folgende Änderungen in der Verkehrsführung: Von Freitagnachmittag, 29. Mai, an wird die B53 zwischen Alf und Zell sowie die Barl-Zufahrt zunächst wieder für den Verkehr freigegeben, sodass der Knotenpunkt über das bevorstehende Wochenende vollständig befahrbar ist.







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