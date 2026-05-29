Die viel befahrene Bundesstraße zwischen Zell-Kaimt und Alf wird übers Wochenende vollständig für den Verkehr freigegeben. Doch die Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, teil der LBM mit. So geht es weiter.
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Im Zuge der laufenden Decken- und Fugensanierungsarbeiten im Verlauf der B53 zwischen Alf und Zell ergeben sich für die nächsten Tage folgende Änderungen in der Verkehrsführung: Von Freitagnachmittag, 29. Mai, an wird die B53 zwischen Alf und Zell sowie die Barl-Zufahrt zunächst wieder für den Verkehr freigegeben, sodass der Knotenpunkt über das bevorstehende Wochenende vollständig befahrbar ist.