Luftwaffengeschwader in Eifel
Ausbildungswerkstatt Büchel: Modernisierung läuft
Die Ausbildungswerkstatt des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 bildet Fluggerätmechniker sowie Elektroniker für Geräte und Sys
Die Ausbildungswerkstatt des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 bildet Fluggerätmechniker sowie Elektroniker für Geräte und Systeme aus.
Hans-Werner Rach. Hans-Werner Rach/Bundeswehr

Schon seit 1962 bildet die Ausbildungswerkstatt auf dem Fliegerhorst Büchel technisches Personal aus, das Flugzeuge instand hält. Das soll so bleiben. Deshalb arbeitet das Taktische Luftwaffengeschwader 33 an einer Modernisierung der Ausbildung.

Lesezeit 3 Minuten
Unmissverständlich dementiert hat Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, ein Gerücht, wonach die Stationierung der neuen Kampfflugzeuge vom Typ F-35 A Lightning die Ausbildungswerkstatt auf dem Fliegerhorst Büchel in ihrem Bestand gefährden könnte.
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