Zwei Beschlüsse aus dem Mai 2022 hat der Cochemer Stadtrat jetzt wieder aufgehoben. Aus Sicht von Gästen und Einheimischen ist das gut. Aus der Brandruine Rademacher an der Pinnerstraße soll endlich wieder etwas Ansehnliches und Nützliches werden.
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Jeweils einstimmig hat der Cochemer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zwei Beschlüsse aus der Vergangenheit wieder aufgehoben. Beide betreffen das abgebrannte Weingut Rademacher an der Pinnerstraße. Damit steht den Plänen, die ein privater Eigentümer für das Anwesen des ehemaligen Weinguts unterhalb des Aussichtspunktes Pinnerkreuz hat, nun auch auf dem Papier nichts mehr entgegen.