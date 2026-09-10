Ex-Weingut Rademacher
Aus Cochemer Brandruine soll etwas Hübsches werden
So sah das ehemaliges Weingut Rademacher in Cochem unmittelbar nach einem Brand von Ende Oktober 2023 aus. Inzwischen hat die Na
So sah das ehemaliges Weingut Rademacher in Cochem unmittelbar nach einem Brand von Ende Oktober 2023 aus. Inzwischen hat die Natur Teile des Gebäudes zurückerobert. Doch das soll sich möglichst bald ändern.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zwei Beschlüsse aus dem Mai 2022 hat der Cochemer Stadtrat jetzt wieder aufgehoben. Aus Sicht von Gästen und Einheimischen ist das gut. Aus der Brandruine Rademacher an der Pinnerstraße soll endlich wieder etwas Ansehnliches und Nützliches werden.

Lesezeit 2 Minuten
Jeweils einstimmig hat der Cochemer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zwei Beschlüsse aus der Vergangenheit wieder aufgehoben. Beide betreffen das abgebrannte Weingut Rademacher an der Pinnerstraße. Damit steht den Plänen, die ein privater Eigentümer für das Anwesen des ehemaligen Weinguts unterhalb des Aussichtspunktes Pinnerkreuz hat, nun auch auf dem Papier nichts mehr entgegen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren