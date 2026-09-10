Ex-Weingut Rademacher Aus Cochemer Brandruine soll etwas Hübsches werden David Ditzer 10.09.2026, 10:00 Uhr

i So sah das ehemaliges Weingut Rademacher in Cochem unmittelbar nach einem Brand von Ende Oktober 2023 aus. Inzwischen hat die Natur Teile des Gebäudes zurückerobert. Doch das soll sich möglichst bald ändern. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zwei Beschlüsse aus dem Mai 2022 hat der Cochemer Stadtrat jetzt wieder aufgehoben. Aus Sicht von Gästen und Einheimischen ist das gut. Aus der Brandruine Rademacher an der Pinnerstraße soll endlich wieder etwas Ansehnliches und Nützliches werden.

Jeweils einstimmig hat der Cochemer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zwei Beschlüsse aus der Vergangenheit wieder aufgehoben. Beide betreffen das abgebrannte Weingut Rademacher an der Pinnerstraße. Damit steht den Plänen, die ein privater Eigentümer für das Anwesen des ehemaligen Weinguts unterhalb des Aussichtspunktes Pinnerkreuz hat, nun auch auf dem Papier nichts mehr entgegen.







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