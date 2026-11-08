Kloster Ebernach in Sehl
Aufzug in Wohnheim kaputt: Eifler schaltet Polizei ein
Kloster Ebernach in Cochem-Sehl ist eine bekannte Einrichtung, die Wohn- und Arbeitsformen für Menschen mit Behinderung anbietet
Kloster Ebernach in Cochem-Sehl ist eine bekannte Einrichtung, die Wohn- und Arbeitsformen für Menschen mit Behinderung anbietet. Ein defekter Aufzug in einem Wohngebäude verursachte jüngst für längere Zeit Unannehmlichkeiten und Verdruss.
Kevin Rühle/Archiv

In einem vierstöckigen Wohnheim des Cochemer Klosters Ebernach fällt ein Aufzug aus, der für viele Bewohner mit Behinderung sehr wichtig ist. Die Reparatur dauert und dauert. Ein verärgerter Vater beschwert sich sogar bei Polizei und Justiz.

Lesezeit 4 Minuten
Das Kloster Ebernach in Cochem-Sehl, seit 1. Januar eine Einrichtung der Alexianer, bietet Wohn- und Arbeitsformen für Menschen mit Behinderung an. Vor Kurzem war der Aufzug in einem Gebäude mit drei Obergeschossen für knapp zwei Wochen defekt. Dass das für den Alltag der Bewohner nicht folgenlos bleibt, steht außer Frage.
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