Frank Micheal und Constanze Uhle haben ein 100 Jahre altes Winzerhaus in Cochem energetisch so auf Vordermann gebracht, dass es 87 Prozent weniger Energie verbraucht. Und die Ästhetik hat nicht gelitten, wie unsere Fotos zeigen.
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Bekommt man ein altes Winzerhaus aus dem Jahr 1929 in puncto Energieeffizienz so auf Vordermann gebracht, dass es modernen Maßstäben genügt, nur noch einen Bruchteil des vorherigen Energieverbrauchs hat und ästhetisch praktisch keine Einbußen zu beklagen sind?