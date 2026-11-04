Sanierungserfolg in Bildern Altes Haus in Cochem ist ein Traum – auch energetisch David Ditzer 04.11.2026, 10:15 Uhr

i Frank-Michael und Constanze Uhle haben in Cochem ein altes Winzerhaus energetisch saniert. Dank Sonnenenergie und einer Erdwärmepumpe ist der Energieverbrauch seitdem um 87 Prozent gesunken. Rathscheck/Uwe Schöllkopf

Frank Micheal und Constanze Uhle haben ein 100 Jahre altes Winzerhaus in Cochem energetisch so auf Vordermann gebracht, dass es 87 Prozent weniger Energie verbraucht. Und die Ästhetik hat nicht gelitten, wie unsere Fotos zeigen.

Bekommt man ein altes Winzerhaus aus dem Jahr 1929 in puncto Energieeffizienz so auf Vordermann gebracht, dass es modernen Maßstäben genügt, nur noch einen Bruchteil des vorherigen Energieverbrauchs hat und ästhetisch praktisch keine Einbußen zu beklagen sind?







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