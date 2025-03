Cochem. Der künstlerisch gestaltete Altbachbrunnen in einer Kurve der Cochemer Oberbachbachstraße, unterhalb der evangelischen Kirche gelegen, soll noch in dieser Woche endlich einen Anschluss an sauberes Wasser erhalten. Das teilte Stadtbürgermeister Walter Schmitz zu Beginn der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag mit. In der nächsten Woche, also zwischen dem 17. und 21. März werde das Kunstwerk aus Mayener Basalt endlich seinen Zweck erfüllen: Es soll nämlich die Geschichte der beiden Bäche Altbach und Märtschelt erzählen – an einer Stelle, an der sich früher das größte Tor der mittelalterlichen Stadtmauer Cochems befand.

Vom Senheimer Künstler Christoph Anders erschaffen, hätte der Brunnen ursprünglich schon im Sommer des Jahres 2021 in Betrieb gehen sollen. Allerdings stellte sich heraus, dass nicht klares Quell-, sondern stinkenden Abwasser zutage gefördert wurde (unsere Zeitung berichtete). „Einige Häuser oberhalb des Brunnens waren fälschlicherweise nicht an die Kanalisation angeschlossen, sondern an die Verrohrung des Bachs“, hatte Stadtbürgermeister Schmitz dazu gegenüber der RZ erläutert. Inzwischen sind die Leitungen neu verlegt und dem Anschluss des Brunnens steht nichts mehr im Wege.